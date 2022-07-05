В Самаре на 2 дня отключат 20 каналов цифрового телевидения

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В июле в Самаре запланированы работы по обследованию технического состояния высотного сооружения - телебашни. Об этом сообщили представители Российской телевизионной и радиовещательной сети. В связи с этим придётся делать перерывы в цифровом вещании. Они произойдут с 9 утра до 5 вечера в среду и четверг, 6 и 7 июля.

Речь идет о 20 цифровых эфирных каналах первого и второго мультиплексов, аналогового телевизионного канала «Ю», а также радиостанциях «Европа плюс», «Авторадио», «Юмор FM», «Радио Ваня», «Комеди Радио», «Радио NRJ», «Ретро FM», «Бизнес FM», «Дети FM», «Радиола», «Радио Монте Карло». Ознакомиться с точным графиком временного отключения трансляции можно на сайте ртрс.рф в Кабинете телезрителя, пишет ГТРК Самара.