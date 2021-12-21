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В Самаре могут запретить движение катеров по реке Татьянке

21 декабря 2021 10:49
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В Самаре могут запретить движение катеров по реке Татьянке

В Самарской области подвели итоги публичного обсуждения изменений в правила пользования водными объектами. Речь идет о запрете плавания маломерных судов на реке Татьянке.

Подобные ограничения предложили установить еще в феврале 2021 года. По мнению авторов постановления, запрет необходим по нескольким причинам. Во-первых, в акватории размещено немало баз-стоянок, из-за которых постепенно размываются глинисто-песчаные берега. Во-вторых, жители микрорайонов Южный город и Волгарь, которые отдыхают на реке, рискуют своими жизнями. Поэтому на Татьянке и хотят запретить устанавливать станции и ограничить движение маломерных судов. Исключением будут катера экстренных служб: медиков, спасателей и пожарных.

Изменения в правила пользования водными объектами вынесли на обсуждение еще весной 2021 года. В нем участвовали не только местные жители, но и представители различных объединений. Мнения участников разделились. В основном разница во мнениях касалась запрета на организацию стоянок маломерных судов. Против него высказались представители ООО «Флагман», федерации воднолыжного спорта Самарской области, федерации рыболовного спорта губернии и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе.

— Постановление нецелесообразно и повлечет значительное ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности, — объяснил свою точку зрения бизнес-обмудсмен.

Местные жители были более категоричны в своих высказываниях.

— Безопасность купающихся — это важная задача. Но, может быть, стоит сначала сделать культурные пляжи? С буйками, постами спасателей, как уже сделано на Волге? В крайнем случае, можно ограничить скорость движения судов рядом с зонами купания, — поделился своим мнением один из участников обсуждения.

— Постановление — это очередная попытка использовать береговую зону в целях, которые не совпадают с интересами большинства. У меня есть лодка, которая с 2014 года находится на стоянке. На воду выхожу с осторожностью. Не удивлюсь, если на месте убранных стоянок вырастут коттеджи. Нам скоро дышать запретят! — высказался самарец Александр Храмов.

Однако нашлись и те, кто поддержал постановление.

Несмотря на многочисленные мнения против новых правил, проект постановления всё же одобрили. Следующий шаг — обсуждение корректировок на заседаниях профильных комитетов губдумы. Если у парламентариев не будет замечаний к проекту постановления, то его вынесут на рассмотрение уже на пленарное заседание, пишет 63.ru.

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