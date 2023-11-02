В Самаре менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за спам-звонки и рекламу микрозаймов
The Beatles выпустит новую песню впервые за 53 года
The Beatles выпустит новую песню впервые за 53 года
Составлен портрет обычного пассажира в Самаре
Составлен портрет обычного пассажира в Самаре
Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание
Самарский аэропорт Курумоч перешел на зимнее расписание
Осенние каникулы: напомните детям правила безопасности!
Осенние каникулы: напомните детям правила безопасности!
4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры
4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры
Правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии.
Правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии
ОДК-Кузнецов стал победителем премии «Авиастроитель года» сразу в двух номинациях
ОДК-Кузнецов стал победителем премии «Авиастроитель года» сразу в двух номинациях
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.28
1.26
EUR 98.44
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке отметят День лисицы
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

2 ноября 2023 10:25
182
В Самаре менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как эйчары относятся к искусственному интеллекту в рекрутинге. В опросе приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 3% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. 97% опрошенных ответили, что не прибегают к помощи искусственного интеллекта при найме. Учитывая тот факт, что многие из них активно используют HR-боты, можно сделать вывод, что на рынке труда сложилось устойчивое отношение к ботам как к удобной и полезной технологии, но за полноценный искусственный интеллект в человеческом понимании этого слова эйчары их не считают.

В возможность полностью передать подбор персонала искусственному интеллекту эйчары не верят, а вот часть своих функций на него готовы переложить 25% представителей компаний. Судя по комментариям респондентов, речь идет также об HR-автоматизации. Так, главная боль — первичный отбор резюме по параметрам (особенно в массовом найме). Рекрутеры хотели бы поручить искусственному интеллекту проведение вводных интервью и тестирование (как профессиональное, так и личностное). Часть опрошенных мечтает о том, чтобы нейросеть писала за них тексты вакансий.

57% рекрутеров против искусственного интеллекта в подборе, они не верят в возможность роботизации даже части своих функций.

Время проведения: 10 октября — 1 ноября 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры
02 ноября 2023, 12:55
4 из 10 работающих самарцев считают, что любовь важнее карьеры
Сегодня у мужчин чаще, чем у женщин, любовь на первом плане. Общество
56
У 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жилья
01 ноября 2023, 11:15
У 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жилья
Только у 12,5% квартиросъемщиков нет никаких запретов. Общество
283
Только 12% самарцев верит в то, что в черную пятницу честно снижают цены
01 ноября 2023, 10:12
Только 12% самарцев верит в то, что в черную пятницу честно снижают цены
73% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Общество
265
В центре внимания
Временно изменится движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
2 ноября 2023  12:32
Временно изменится движение транспорта по ряду улиц в связи с проведением в Самаре Парада Памяти
72
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
2 ноября 2023  12:00
С нового года повышения тарифов на коммунальные услуги в Самарской области не будет
90
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
2 ноября 2023  11:17
В Самаре прошло первое совместное заседание парламентских комиссий России и Беларуси по международным делам
194
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
1 ноября 2023  12:20
По обращениям жителей Самарской области продлили действие социальных транспортных карт
555
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
1 ноября 2023  10:42
Действие социальных транспортных карт в Самарской области продлено до 2026 года
314
Весь список