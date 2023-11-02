В Самаре менеджеры по подбору не считают рекрутинговые чат-боты искусственным интеллектом

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как эйчары относятся к искусственному интеллекту в рекрутинге. В опросе приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

На вопрос, использует ли компания искусственный интеллект в подборе персонала, утвердительно ответили только 3% представителей работодателей: чаще всего речь велась о чат-ботах, которые отбирают резюме и/или отклики по заданным параметрам, отвечают на вопросы и тестируют соискателей, передают информацию в базу данных. 97% опрошенных ответили, что не прибегают к помощи искусственного интеллекта при найме. Учитывая тот факт, что многие из них активно используют HR-боты, можно сделать вывод, что на рынке труда сложилось устойчивое отношение к ботам как к удобной и полезной технологии, но за полноценный искусственный интеллект в человеческом понимании этого слова эйчары их не считают.



В возможность полностью передать подбор персонала искусственному интеллекту эйчары не верят, а вот часть своих функций на него готовы переложить 25% представителей компаний. Судя по комментариям респондентов, речь идет также об HR-автоматизации. Так, главная боль — первичный отбор резюме по параметрам (особенно в массовом найме). Рекрутеры хотели бы поручить искусственному интеллекту проведение вводных интервью и тестирование (как профессиональное, так и личностное). Часть опрошенных мечтает о том, чтобы нейросеть писала за них тексты вакансий.



57% рекрутеров против искусственного интеллекта в подборе, они не верят в возможность роботизации даже части своих функций.



Время проведения: 10 октября — 1 ноября 2023 года