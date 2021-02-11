В Самаре кондуктор троллейбуса высадил школьницу, которая не смогла оплатить проезд

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Новость о вопиющем случае распространилась после поста в одной из социальных сетей.

В Самаре вскрылся очередной случай безответственного отношения кондукторов к несовершеннолетним. В паблике "Подслушано. Самара" мать рассказала о том, что её дочь, школьницу, высадили из транспорта из-за проблем с оплатой проезда.

- Вчера мою дочь высадили из троллейбуса №13, из-за того, что у кондуктора не было сдачи с 50 рублей. Дочь сообщила кондуктору, что ей нужно ехать, на что кондуктор ответил, что это не его проблема, - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно правилам ТТУ, кондукторы не имеют права высаживать школьников из общественного транспорта из-за проблем с оплатой проезда. О том, какие были приняты меры реагирования, пока ничего не говорится, пишет ПроГородСамара.

Фото pixabay.com