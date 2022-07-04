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В Самаре компаний, где действует удаленка, за 3 месяца стало меньше в 2 раза

4 июля 2022 10:23
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в Самаре компаний, где действует удаленка, за 3 месяца стало меньше в 2 раза

Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая одиннадцатая компания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 9% компаний Самары.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.

Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании Самары, где еще есть удаленка, их менее 8%.

Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Время проведения: 1—30 июня 2022 года

Теги: Опрос

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