в Самаре компаний, где действует удаленка, за 3 месяца стало меньше в 2 раза

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Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая одиннадцатая компания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 9% компаний Самары.

В столицах работодателей, разрешающих удаленку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы еще остался лишь в 7% предприятий и организаций.



Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании Самары, где еще есть удаленка, их менее 8%.



Чаще всего продолжают работать удаленно программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.



Время проведения: 1—30 июня 2022 года