Я нашел ошибку
Главные новости:
С площадки на ул. Гагарина, 93 в Самаре вывезли аварийные МАФы
С площадки на ул. Гагарина, 93 в Самаре вывезли аварийные МАФы
Аэрофлот расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта
Аэрофлот расширил услугу по перевозке животных в салоне самолёта
В Самаре комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы в первом полугодии
В Самаре комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы в первом полугодии
Союз туриндустрии: в санатории стали чаще ездить более молодые граждане
Союз туриндустрии: в санатории стали чаще ездить более молодые граждане
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы в первом полугодии

14 июля 2025 18:51
94
В Самаре комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы в первом полугодии

Особое внимание она уделяет профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. 

 При проведении совместных мероприятий Управлением МВД России по городу Самаре и комиссией по делам несовершеннолетних выявлено 40 нарушителей среди несовершеннолетних до 16 лет, находящихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых. В отношении их родителей и законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. 

 Рассмотрено 355 административных дел в отношении несовершеннолетних. Для проверки соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних члены Комиссии посетили 65 учреждений, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений направлено 59 представлений и предложений.

 Напоминаем, в Самаре работает Детский телефон доверия, по которому могут анонимно обратиться за консультацией или психологической помощью дети, подростки, их родители, молодежь и жители города: 8-800-2000-122. В случае если вы обнаружили факт нарушения прав и законных интересов детей, необходимо незамедлительно сообщить по каналу связи 112.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
189
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
231
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
233
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
13 июля 2025  15:52
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
388
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
13 июля 2025  09:30
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
470
Весь список