В Самаре комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы в первом полугодии

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Особое внимание она уделяет профилактике правонарушений, алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.

При проведении совместных мероприятий Управлением МВД России по городу Самаре и комиссией по делам несовершеннолетних выявлено 40 нарушителей среди несовершеннолетних до 16 лет, находящихся на улице в ночное время без сопровождения взрослых. В отношении их родителей и законных представителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Рассмотрено 355 административных дел в отношении несовершеннолетних. Для проверки соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних члены Комиссии посетили 65 учреждений, в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений направлено 59 представлений и предложений.

Напоминаем, в Самаре работает Детский телефон доверия, по которому могут анонимно обратиться за консультацией или психологической помощью дети, подростки, их родители, молодежь и жители города: 8-800-2000-122. В случае если вы обнаружили факт нарушения прав и законных интересов детей, необходимо незамедлительно сообщить по каналу связи 112.