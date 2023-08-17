В Самаре каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете

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Кабинеты офисным работникам гораздо милее открытой планировки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные сотрудники из Самары.

Только 1 из 8 самарцев уверен, что эффективнее работает в open space. Каждому второму офисному сотруднику лучше работается в кабинете.



Чаще остальных в офисах с закрытой планировкой хотели бы работать женщины (60% против 41% среди мужчин). Число сторонников кабинетов растет с увеличением уровня доходов (44% — среди зарабатывающих до 50 тыс. руб., 50% — среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц).



Идея быть ближе к коллегам чуть больше нравится респондентам моложе 34 лет: 12% из них эффективнее трудятся в open space.



Интересно, что владельцы кошек чаще предпочитают работать в кабинетах (53%). Среди хозяев собак больше тех, кому не важна планировка офиса (36%).



Время проведения: 11—16 августа 2023 года