В Самаре каждая одиннадцатая компания меняла график работы офисных сотрудников этим летом

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В связи с жарой работодатели вводили сокращенные дни, дополнительные выходные и переводили некоторых сотрудников на удаленку. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

9% компаний Самары меняли график работы офисных сотрудников этим летом. В 89% компаний режим работы не менялся.



Чаще всего изменения в режим работы из-за погоды вносили компании с численностью персонала до 100 человек (13%).



Среди наиболее популярных послаблений — сокращенные дни, дополнительный выходной в пятницу или перевод сотрудников на удаленный режим работы.



Время проведения: 17—24 августа 2023 года