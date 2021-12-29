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В Самаре из искусственных предпочитают пушистые ели с быстрой сборкой

29 декабря 2021 13:48
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В Самаре из искусственных предпочитают пушистые ели с быстрой сборкой

Аналитики AliExpress Россия проанализировали покупки жителей 11 крупных городов России на платформе в ноябре и декабре 2021 года и составили карту новогодних ёлок.

В Москве предпочитают ёлки с Кавказа

Москвичи отдают предпочтение двухметровым ёлкам с густой кроной, направленной вверх, и длинными иглами, покрытыми пудрой свежего снега. Чаще всего их называют “кавказские ели”. Украшать елки в столице предпочитают деревянными игрушками и гирляндами с подсветкой. Макушки московских елок украшают блестящими звездами, сплетенными из золотых или серебряных нитей. Для создания новогоднего настроения и украшения дома жители столицы покупают большие новогодние куклы — ангелы, снеговики, эльфы, совы.

Петербуржцы планируют встретить новый год в компании “Снежной королевы”

Петербуржцы больше всего денег потратили в этом году на искусственные ели «снежная королева» — пушистые елки с шишками и ветками, покрытыми инеем. В качестве украшения выбирают наборы стильных ёлочных украшений из 60 шаров, чтобы нарядить новогоднюю красавицу одним набором в едином стиле от пола до макушки. В большинстве случаев петербуржцы выбирали в качестве украшения для верхушки новогодней пики — светящуюся пятиконечную звезду.

В Екатеринбурге предпочитают ёлки без снега и handmade-рождественские венки

Жители столицы Урала, привыкшие к суровым зимам и белоснежным лесным пейзажам, хотят видеть дома больше зелени. В Екатеринбурге предпочитают для дома аккуратные полутораметровые искусственные ели светло-зеленого цвета, имитирующие зелень молодых деревьев.

Также екатеринбуржцы полюбили рождественские венки. Одна из самых популярных покупок в столице Урала — набор из искусственных веток и украшения для самостоятельного изготовления новогоднего декора.

На Дальнем Востоке любят ёлки, покрытые инеем и украшения с сюрпризом

Во Владивостоке предпочитают аккуратные полутораметровые искусственные сосны с иголками, лишь слегка покрытыми инеем. В этом году самым популярным новогодним украшением во Владивостоке стали прозрачные новогодние шары, в которые можно вложить сюрприз или разноцветный декор. Верхушки домашних елок во Владивостоке в этом году украшают звезды с голографическим эффектом.

В Казани выбирают елки со снегом и украшают их цветами

В Казани не хватает снега: казанцы в этом году предпочитают большие заснеженные елки с встроенной оптоволоконной подсветкой, а в качестве украшения выбирают одноцветные набор шаров и декоративные цветы.

В Самаре предпочитают пушистые ели с быстрой сборкой

Жители Самары в этом году отдавали предпочтение искусственным елкам насыщенного зеленого цвета с пышной кроной и удобным механизмом сбора “зонтик”, позволяющим максимально быстро поставить новогоднее дерево. Любимым елочным декором у самарцев оказались новогодние украшения с героями сказки “Щелкунчик”. А на верхушках новогодних деревьев в домах самарских поклонников AliExpress в этом году будут не звезды, а светящиеся ангелы: именно этот новогодний декор пользовался популярностью у самарцев.

Нижегородцы ждут в новогоднюю ночь весну

Нижегородцы в этом году захотели увидеть обновление и почувствовать надежду на скорый приход весны прямо в новогоднюю ночь. Для этого они выбирали на AliExpress двухцветные модели новогодних ёлок: именно весной вечнозеленые красавицы дополняют свою природную красоту новыми светло зелеными веточками.

Ростовские ёлки обросли шишками

Самой популярной искусственной ёлкой в этом году у жителей Ростова-на-Дону на AliExpress стала модель ели с короткими иголками и шишками, покрытыми инеем. Для украшения новогодних деревьев ростовчане обновили коллекции новогодних игрушек наборами шаров в единой цветовой гамме.

В Калининграде елки заменили на пальмы

Жители Калининграда в этом году обратили внимание на экзотические новогодние деревья: чаще, чем в других регионах в Калининграде заказывали к Новому году полутораметровые банановые пальмы и другие тропические растения из искусственных материалов.

Краснодар встречает новый год снежно

Краснодарцы в этом году, во время подготовки к Новому году, отдавали предпочтение пушистым искусственным елкам с длинными иголками белого цвета. Для украшения елки-альбиноса жители города чаще всего выбирали наборы новогодних шаров нежных расцветок.

 

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