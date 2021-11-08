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В Самаре интерес к костюмам для кошек и собак вырос на 64% с прошлой осени

8 ноября 2021 09:23
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В Самаре интерес к костюмам для кошек и собак вырос на 64% с прошлой осени

В преддверии заморозков хозяева домашних животных по всей России стремятся приобрести для своих любимцев самые красивые и теплые костюмы, причем не только для собак, но и для кошек. В условиях новых ограничений пользователи все чаще заказывают наряды для питомцев с помощью Авито Доставки – этой осенью категория “Товары для животных” оказалась на пятом месте в топе самых популярных товаров с доставкой. Владельцы собак заботятся о том, чтобы их питомец не замерз во время долгой прогулки на улице, а хозяева кошек, особенно сфинксов, одевают их в свитера дома. Аналитики Авито выяснили, что по сравнению с осенью 2020 года, в сентябре-октябре этого года спрос на одежду для домашних животных в целом по России вырос на 65%. В Самаре интерес к костюмам для кошек и собак вырос на 64% с прошлой осени.

Несмотря на шерсть – естественную защиту от холода, миниатюрные собаки и лысые кошки часто подвержены негативному воздействию погодных условий. Чтобы не заставлять питомцев мерзнуть, хозяева выбирают своим любимцам теплые комбинезоны, дождевики и даже ботинки. 

“С каждым годом все больше владельцев кошек и собак покупают одежду своим питомцам, ведь каждый хозяин хочет, чтобы его любимцу было тепло и уютно на прогулках и дома. В этом году категория “Товары для животных” вышла на пятое место в топе вещей, которые пользователи нашего сайта чаще всего заказывают с Авито Доставкой. На сайте частные лица и магазины размещают огромное количество как новой, так и б/у одежды для животных, а в этом году количество объявлений о продаже таких нарядов на Авито в целом по России увеличилось еще на 42%, поэтому у любящих хозяев всегда есть возможность из множества вариантов выбрать самый лучший костюм для своего питомца” – комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Город модных животных

Эксперты Авито выяснили, в каких городах этой осенью пользователи сайта чаще всего искали костюмы для животных.

Топ-10 городов с наибольшим количеством запросов на одежду для животных:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Новосибирск
  4. Екатеринбург
  5. Нижний Новгород
  6. Ростов-на-Дону
  7. Омск
  8. Воронеж
  9. Ярославль
  10. Пермь

Городами с самыми модными питомцами оказались Москва и северная столица Санкт-Петербург. Также одежда для животных востребована в городах, известных холодными ветреными зимами, – Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Однако, несмотря на то, что в этом году в количественных показателях продаж выигрывает определенная десятка городов, в некоторых, не попавших в топ-10 регионах, популярность костюмов для животных стремительно набирает обороты. Например, в Набережных Челнах спрос на одежду для питомцев подскочил заметнее всего – по сравнению с осенью 2020 года товары данной категории покупали в 3 раза чаще, а в Ставрополе и Ульяновске – в 2,5 раза и в 2,2 раза активнее соответственно. В Самаре костюмы для домашних животных стали популярнее на 64% по сравнению с прошлой осенью.

Фото: Pixabay.com

Теги: Опрос

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