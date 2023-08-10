В Самаре идею увеличить акцизы на сигареты поддерживает каждый второй некурящий и каждый шестой курильщик

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Минфин предложил увеличить на 30% акцизы на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобное предложение жители города. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

Идею увеличения налога поддерживают 49% самарцев, против высказался каждый третий (32%). Женщины поддерживают предложение Минфина чаще мужчин (53 и 45% соответственно). Уровень одобрения подобных антитабачных мер растет с увеличением уровня доходов опрошенных (40% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 54% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц). Больше всего же сторонников увеличения акцизов — среди некурящих (54%), а меньше всего — среди курильщиков (16%).



В Казахстане запретят продажу вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. За полный запрет реализации электронных сигарет в России сегодня выступают 65% экономически активных граждан. Чаще всего запрет поддерживают некурящие респонденты (76%). Среди курящих обычные сигареты сторонники запрета вейпов также составляют большинство (63%). Реже всего эту инициативу поддерживают владельцы электронных сигарет (15%).



Время проведения: 7—9 августа 2023 года