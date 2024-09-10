В Самаре и Тольятти пройдет «Фестиваль национальных свадеб»

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С 4 по 15 сентября в муниципальных образованиях Самарской области проходят мероприятия в рамках проекта «Фестиваль национальных свадеб — 2024», приуроченные ко Дню дружбы народов.

Самарская область – многонациональный регион, на территории которого проживают представители различных национальностей, которых объединяет общая история и гордость за нашу великую страну.

В органах ЗАГС проводятся торжественные церемонии бракосочетания и поздравления с юбилеями супружеской жизни с элементами этнокультурных свадебных традиций.

Главной задачей Фестиваля является укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение культурного наследия национальных свадебных традиций, укрепление межпоколенческих связей и демонстрация единства народов региона.

«Фестиваль национальных свадеб – 2024» пройдет 12 сентября 2024 года во Дворце бракосочетания г.о.Самара (г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.238)

и 14 сентября 2024 года во Дворце бракосочетания г.о.Тольятти (г. Тольятти, ул. Революционная, 25).

В Самаре в рамках Фестиваля в течение дня будут работать выставочные и интерактивных площадки. С 12:00 до 13:00 пройдут торжественные государственные регистрации заключения брака с элементами русских свадебных традиций, а с 13:00 до 14:00 - «Калейдоскоп свадебных традиций» с участием супружеских пар – хранителей национальной культуры, проживших в зарегистрированном браке более 40 лет (казахи, чуваши, башкиры, татары, русские). В Фестивале примут участие национальные творческие коллективы.

В Тольятти с 10:30 до 13:00 во Дворце бракосочетания в Фестивале примут участие 10 пар новобрачных, зарегистрировавших брак в этот день, а также для каждой пары будут звучать величальные свадебные песни в исполнении народных коллективов.

Фото: Департамент информационной политики Самарской области