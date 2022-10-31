В Самаре и Сызрани вручили дипломы еще двум победителям областного этапа фестиваля «Звезда спасения»

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В Сызрани и Самаре вручили дипломы еще двум победителям регионального этапа конкурса VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».

В этом году тематика Фестиваля была посвящена 90-й годовщине образования гражданской обороны.

Участники фестиваля, школьники в возрасте от 7 до 18 лет, могли продемонстрировать свои таланты в конкурсах изобразительного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества.

Так, в номинации «Сценическое творчество» победу одержала ученица школы № 33 г. Сызрань 15-летняя Анастасия Саулит за творческий номер под названием «Матери…»

Вместе с Анастасией обладательницей диплома за 1 место стала ее педагог и художественный руководитель –Людмила Юрьевна Титова.

Победителем в номинации «Изобразительное искусство» стала ученица школы № 163 г. Самары – 11 –летняя Елизавета Шмакова. Жюри высоко оценило ее работу под названием «Героям спасения посвящается».

Также удостоилась диплома художественный руководитель Елизаветы - Антонина Александровна Немова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО