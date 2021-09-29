в Самаре и ПФО продажи iPhone 13 оказались в 2,5 раза выше, чем прошлогодней модели

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Компания «Связной» подвела итоги продаж iPhone 13 за первые пять дней со старта продаж в Самаре и ПФО. Спрос на новинку превысил прошлогодние показатели в 2,5 раза.

Жители Самары предпочли iPhone 13 Pro, на который пришлось 54% всех продаж, на iPhone 13 – 28%, на iPhone 13 Pro Max – 15%, на iPhone 13 mini только 3%. В целом в ЦФО спрос распределился несколько иным образом — iPhone 13 Pro выбрали 57%, iPhone 13 – 21%, iPhone 13 Pro Max – 17%, и iPhone 13 mini -5%.

В ТОП-3 продаж в регионе вошли Apple iPhone 13 Pro 256GB, Apple iPhone 13 Pro 128GB и Apple iPhone 13 128GB. Небесно-голубой цвет стал фаворитом среди покупателей. Apple впервые представила смартфон в таком оттенке.

В ПФО 52% покупателей приобретали новинку с помощью кредитных средств, в Самаре 50 на 50 – половина покупателей предпочли использовать кредитные средства, вторая половина – наличные.

«Популярность iPhone 13 в том числе обусловлена появлением первой на рынке модели с максимальной памятью в 1Т, 10% клиентов уже на этапе предзаказа предпочли смартфоны в такой конфигурации. В ПФО наибольший интерес к новинкам проявили интерес жители Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары и Тольятти. Продажи iPhone 13 Pro в регионе на 60% превышает продажи на iPhone 12 Pro в 2020 году, а в Самаре — на 50%», — комментирует Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».