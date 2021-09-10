В Самаре художник Вячеслав Гунин распишет трамвай

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Участник арт-фестиваля Samara Ground 2021 Вячеслав Гунин (SAV45) распишет трамвай. Художник приступил к работе утром в пятницу, 10 сентября. Стрит-артист преобразит один из вагонов на площадке Трамвайно-троллейбусного управления на улице Мичурина, 3. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Вячеслав Гунин - это испанский уличный художник русского происхождения. Он уже 20 лет живет в Испании. Его работы можно увидеть во многих городах России. К примеру, этой весной он нарисовал огромный портрет писателя Максима Горького на пятиэтажке в Нижнем Новгороде.



Напомним, в 2021 году в Самаре в рамках фестиваля появятся несколько муралов. Участники Samara Ground преобразят стены домов на Галактионовской, Пушкина, Маяковского, Ленинградской и Первомайской, пишет Сова.инфо.

Фото: vk.com/samaraground