В Самаре хотят отловить в два раза больше бездомных собак

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В Самаре предложили решить проблему бездомных животных радикальным способом. Власти планируют увеличить финансирование программы по их отлову больше чем вдвое.

— На 2021 год в городе стоит план на поимку 1260 собак, и на эти цели из регионального бюджета выделили 9 873 200 рублей. Мы же хотим увеличить финансирование на 19 571 800 рублей. Это позволит дополнительно поймать 1230 бездомных животных, — следует из проекта постановления.

Сейчас в соответствии с действующим федеральным законодательством контроль за численностью безнадзорных животных осуществляется исключительно гуманными методами. Отловленных животных доставляют в приют, где они проходят осмотр ветеринара и находятся на карантине в течение 10 дней, пишет 63.ру.