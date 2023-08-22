В Самаре губернатор Дмитрий Азаров отметил лауреатов IV Всероссийского парафестиваля

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Во вторник, 22 августа, в Самаре на площадке театра «СамАрт» состоялась церемония подведения итогов и награждения лауреатов Всероссийского открытого парафестиваля «Театр – территория равных возможностей». Фестиваль инклюзивных театральных коллективов проводится уже в 4-й раз при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области.

Глава региона отметил инициативу организаторов, стоявших у истоков парафестиваля: «Ваша идея воплотилась в этот замечательный фестиваль, объединяющий людей из разных регионов нашей великой страны. Мы рады нашим гостям. Наш фестиваль каждый год увеличивает свою географию, а значит, сама идея, которая родилась благодаря неравнодушным людям, очень правильная, востребованная».

В 2023 году подано 58 заявок из 30 малых и больших городов России. Расширилась география коллективов, заявки поступили из Москвы, а также из Северной Осетии, Иркутска, Сыктывкара, Уфы, Тулы, Орла, Иваново, Липецка, Тольятти, Казани, Санкт-Петербурга и других городов. Больше заявок, чем в прошлом году, подали коллективы из Самарской области.

«Я очень рад, что каждый год все больше творческих коллективов подают заявки на участие в фестивале, - подчеркнул Глава региона. - Уже есть внимание крупных федеральных структур, которые на будущий год, когда мы проведем 5-й фестиваль, хотят принимать в этом самое непосредственное участие. Уверен, что от этого и статус фестиваля, и его география, его масштабы будут расти».

Спектакли разных жанров представили «особые» артисты самых разных возрастов. Экспертный совет определил 15 лауреатов, 4 из которых - из Самарской области. С 20 по 22 августа 9 коллективов-лауреатов представляли свои спектакли на профессиональной сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт». Спектакли 6 лауреатов шли в формате онлайн в молодежном концертно-театральном комплексе «Дирижабль».

Губернатор акцентировал внимание на том, что у каждого человека должна быть возможность реализовать себя - в творчестве, в труде на благо нашей великой Родины. «Быть востребованным в обществе, чувствовать, что он нужен, и получать заслуженную благодарность от людей - это очень важно. Без этого ощущение счастья, наверное, невозможно для каждого человека. Этот фестиваль такое счастье дарит как нашим участникам, так и поклонникам театрального искусства», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил режиссеров, артистов, людей, которые много делают для организации творческого процесса. «Фестивалю быть и развиваться», - заключил Губернатор.

Своими эмоциями поделились участники фестиваля, ставшие лауреатами. Айгуль Атаева - руководитель и режиссер-постановщик инклюзивной театральной студии «Без маски» г. Уфы. Этот коллектив стал лауреатом в номинации «Лучшее воплощение национальной пьесы» со спектаклем «Семь чудес Курая». «Я очень благодарна. Такой гостеприимный город, такие гостеприимные люди, так все хорошо организовано. Действительно, фестивалю быть. Для нас это так важно, так серьезно. Мы понимаем, что настолько наша работа значима, и наши ребята понимают, насколько они значимы и нужны этому миру. Хотим сюда ездить, хотим, чтобы фестиваль продолжался, рос вместе с нами», - отметила она.

Адаптационно-педагогический центр «СТУДИЯ О» из Иркутска представлял свой спектакль «Все нерпы попадают в рай» онлайн, он стал лауреатом фестиваля в номинации «Лучший спектакль в жанре перформанса». В Самару приехал руководитель коллектива Николай Марченко. «Такие фестивали - это возможность коллективам обменяться опытом. Когда есть коллеги, которые могут вместе с нами посмотреть, порадоваться и дать что-то новое, особенно с профессиональной точки зрения, это дает коллективу возможность понять, на каком уровне находишься, и развиваться. Вот эта цель – она есть и четко ясна», - выразил мнение он.

Традиционно в рамках парафестиваля была организована образовательная программа. Для руководителей и участников инклюзивных театральных коллективов Самарский государственный институт культуры разработал специальную образовательную программу «Актуальные практики работы с актером в процессе создания инклюзивного спектакля», на участие в которой подано 50 заявок. Программа в дистанционном формате стартовала в июле. Очный этап состоялся с 20 по 22 августа. По результатам слушатели получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

По мнению Анны Лазаревой, представлявшей театральную студию «Инклюзион.Школа.Курган» (лауреат в номинации «Лучшее художественное оформление» со спектаклем «Видим ли мы крылья свои?»), такая образовательная программа не на каждом фестивале настолько насыщенная и настолько полезная. «Она не только дает нам вдохновение для развития, но и основную базу, на которую можно опираться и дальше ставить более качественные спектакли, более интересные и понятные для зрителя», - прокомментировала она. Возможно, что коллектив, по ее словам, на следующий год вновь подаст заявку на участие в фестивале.

Анна Лазарева особо отметила поддержку Главы региона Дмитрия Азарова: «Фестиваль, безусловно, очень классный. Очень приятно, что его поддерживает Губернатор, особенно что он присутствовал на церемонии награждения - это сразу поднимает статус фестиваля, его уровень. И отношение всего города к этому фестивалю сразу становится таким ярким и заметным».

Инклюзивная театральная студия «Жили-были» из села Кротовка Кинель-Черкасского района Самарской области участвовала в парафестивале третий раз. В этом году коллектив представлял кукольный спектакль «Проделки Лисы Патрикеевны» и стал лауреатом в номинации «Лучший кукольный спектакль». Как рассказала руководитель и режиссер-постановщик Людмила Шакурова, это большая радость, счастье и большое достижение. Их коллектив среди лауреатов единственный представляет сельское поселение. «Для нас очень значимо, очень гордимся, что мы на этой сцене разделили этот праздник вместе с такими прославленными коллективами из столиц, регионов нашей большой страны. Это еще раз доказывает, что фестиваль действительно территория равных возможностей и все могут стать победителями», - поделилась она. Такой фестиваль, считает она, не только поддерживает инклюзивное движение, но и является частью культуры. Он важен не только для людей с инвалидностью, потому что дает им крылья за спиной, и они стремятся учиться, стремятся к достижениям, но и для общества в целом – дополняя представления о жизни, о мире.

Также лауреатами стали еще три коллектива из Самарской области: экспериментально-акробатический театр мод «Инклюзив-brend» (г. Самара, спектакль «Разговор с душой», номинация «За актуальную идею спектакля»); театр «Астрей» (г. Новокуйбышевск, спектакль «Ожившие полотна», номинация «Лучший просветительский спектакль»); интегрированный театр танца и пластики «Апельсин» (г. Кинель, спектакль «Жизнь до и после», номинация «За оригинальную идею спектакля»).

Кроме того, в фойе театра «СамАрт» была представлена выставка работ подопечных благотворительного фонда «Источник Веры». Это 20 картин, написанных детьми с ОВЗ в возрасте от 5 до 16 лет в рамках проекта «Души Цвета Покажем». Этот проект ориентирован на раскрытие внутреннего мира и расширение творческих возможностей детей с разными формами инвалидности. Благодаря грантовой поддержке организованы еженедельные творческие мастерские, в которых дети с ОВЗ могут реализовать свои способности и таланты под чутким руководством профессиональных художников, с помощью тьюторов и помощников. В проекте приняло участие более 20 самарских художников.

Фото: Юлия Рубцова