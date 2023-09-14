Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым популярным сейчас становится внутренний туризм.
Самым популярным сейчас становится внутренний туризм
Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металлолом
Житель Самарской области похитил у приятеля машину, воруя вместе с ним металл
760 человек эвакуировали из загоревшегося образовательного центра в Отрадном
760 человек эвакуировали из загоревшегося образовательного центра в Отрадном
В Самаре на улице Владимирской мужчина упал с высоты
В Самаре на улице Владимирской мужчина упал с высоты
Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки
Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки
В Самаре снесут пять многоквартирных домов
В Самаре снесут пять многоквартирных домов
В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына
В Самаре взыскали в пользу семьи компенсацию морального вреда за погибшего сына
Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры
Житель Жигулевска занимался культивированием конопли на балконе съемной квартиры
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.98
1.28
EUR 103.11
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре для счастья нужно 197 тысяч рублей в месяц

14 сентября 2023 10:00
124
В Самаре для счастья нужно 197 тысяч рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько денег в месяц нужно россиянину для счастья: самые большие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону, самые скромные — в Ярославле, Барнауле, Кирове, Волгограде и Астрахани. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Самаре для счастья нужно 197 тыс. рублей. В марте 2023 года эта сумма равнялась 185 тыс. руб., в октябре 2022 – 168 тыс. руб., в апреле 2022 – 160 тыс. руб., в ноябре 2021 – 158 тыс. руб., в мае 2021 – 155 тыс. руб., в январе этого же года – 160 тыс. руб., в 2019 году – 170 тыс. руб., а в 2018 году – 173 тыс. руб.

В среднем россиянину нужно 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, +3% по сравнению с мартом этого года. Мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, женщинам — 175. С увеличением возраста респондентов растут и денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тысяч рублей, россиянам старше 45 лет — 222. С ростом доходов россиян ситуация аналогичная: тем, кто получает до 50000 рублей в месяц, для счастья достаточно 155 тысяч рублей, для респондентов с доходом от 80000 рублей требуется 260 тысяч рублей.

В рейтинге городов с самыми высокими запросами — Москва (265 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тыс. руб.), Хабаровск (220 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (218 тыс. руб.). Самые скромные «счастливые» суммы — в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. руб.).

По сравнению с мартом текущего года, самый большой темп прироста финансовых запросов отмечается в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (плюс по 9%).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 521
Время проведения: 1 августа — 13 сентября 2023 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
с 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
14 сентября 2023  10:15
С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон
134
Всего в финал вышли восемь городов – Самара среди них!
13 сентября 2023  17:28
Самара поборется с другими городами России за звание «Культурной столицы года»
372
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
280
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
259
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
310
Весь список