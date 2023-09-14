В Самаре для счастья нужно 197 тысяч рублей в месяц

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, сколько денег в месяц нужно россиянину для счастья: самые большие запросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Владивостока, Хабаровска и Ростова-на-Дону, самые скромные — в Ярославле, Барнауле, Кирове, Волгограде и Астрахани. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В Самаре для счастья нужно 197 тыс. рублей. В марте 2023 года эта сумма равнялась 185 тыс. руб., в октябре 2022 – 168 тыс. руб., в апреле 2022 – 160 тыс. руб., в ноябре 2021 – 158 тыс. руб., в мае 2021 – 155 тыс. руб., в январе этого же года – 160 тыс. руб., в 2019 году – 170 тыс. руб., а в 2018 году – 173 тыс. руб.

В среднем россиянину нужно 200 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, +3% по сравнению с мартом этого года. Мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, женщинам — 175. С увеличением возраста респондентов растут и денежные запросы: респондентам до 24 лет для счастья нужно 150 тысяч рублей, россиянам старше 45 лет — 222. С ростом доходов россиян ситуация аналогичная: тем, кто получает до 50000 рублей в месяц, для счастья достаточно 155 тысяч рублей, для респондентов с доходом от 80000 рублей требуется 260 тысяч рублей.



В рейтинге городов с самыми высокими запросами — Москва (265 тыс. руб.), Санкт-Петербург и Владивосток (по 230 тыс. руб.), Хабаровск (220 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (218 тыс. руб.). Самые скромные «счастливые» суммы — в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. руб.).



По сравнению с мартом текущего года, самый большой темп прироста финансовых запросов отмечается в Ярославле (+10%), в Волгограде, Липецке, Уфе, Челябинске и Хабаровске (плюс по 9%).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 521

Время проведения: 1 августа — 13 сентября 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 20500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других мегаполисов