В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир

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В четверг, 10 августа, ключи от новых квартир получили молодые жители Самары, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этот раз новоселами стали 12 человек, в ближайшее время они заселятся в свои квартиры в жилом комплексе «Новая Самара» в Красноглинском районе города.

«У вас появляется свое гнездышко, которое, я уверен, доставит вам много радости. Здесь у вас есть возможность и передохнуть, и собраться с родными и близкими, создавать семьи, растить детей. В этом быстрорастущем микрорайоне создаются для этого все условия. И новая школа, и детские сады, и больницу привели в порядок, и сквер», - отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что есть большие планы по развитию этой территории, которая является географическим центром Самарско-Тольяттинской агломерации - самой крупной нестоличной городской агломерации в стране.

Рядом с ЖК, где получили квартиры молодые люди, расположены спортивные объекты – спорткомплекс «Салют», ледовая арена «Кристалл», активно будет развиваться территория, прилегающая к стадиону «Солидарность Самара Арена». По словам Главы региона, это территория города, которая дает новый импульс его развитию.

«Вы наверняка знаете, что приступаем к реализации проекта строительства студенческого кампуса, туда же готовы прийти и наши индустриальные партнеры, а значит, будут создаваться новые рабочие места. Конечно, будет строиться новое жилье и обязательно будут строиться и новые социальные объекты. Совсем скоро мы сдадим новый футбольный крытый манеж полноразмерный в непосредственной близости со стадионом», - сказал Губернатор.

Анастасия Сорокина, студентка 3 курса Самарского государственного социально-педагогического университета, поделилась радостью: «Для меня этот район просто благодать. Мне очень нравится. Конечно, я благодарна и полностью довольна».

Ангелина Дадаева с 13 лет воспитывалась под опекой бабушки Нурании Дадаевой, сейчас учится на 2 курсе Самарского государственного экономического университета. Сегодня она тоже стала обладателем собственного жилья. «Квартира выдана просто замечательная, район тоже просто прекрасный. Спасибо большое каждому, кто был причастен к сегодняшнему дню, работа была проделана просто огромная», - поблагодарила она, получив ключи, и поздравила Дмитрия Азарова с прошедшим днем рождения.

У новых жильцов нареканий к жилью нет: качественная чистовая отделка, панорамное остекление лоджий, частично обустроенные кухни и ванные.

Вместе с бабушкой Ангелина пригласила Главу региона в гости. «Очень уютная квартира, в едином стиле», - отметил Губернатор. Также он оценил и то, что молодые люди, только получившие свои квартиры и вступившие в новый этап жизни, при необходимости могут обратиться и получить консультацию по жилью со стороны компании-застройщика.

«Я рада, что она получила квартиру, спасибо вам большое за заботу, за внимание ко всем таким детям», - обратилась к Главе региона бабушка Ангелины.

Как подчеркнул Губернатор, вопросы обеспечения жильем детей-сирот находятся на особом контроле у Президента России Владимира Путина. «Когда с Владимиром Владимировичем встречались, всегда этот вопрос рассматривается и докладывается», - отметил Дмитрий Азаров.

В этом году региону предстоит приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Сейчас муниципалитеты заключили контракты на покупку 513 квартир, 302 уже переданы в собственность. За 2018-2022 годы в Самарской области свой дом обрели более 3 600 льготников этой категории. Как сообщил Губернатор, до конца августа в областной бюджет внесут изменения, которые позволят направить дополнительное финансирование на решение аналогичных задач.

«Я очень надеюсь, что вы ответственно отнесетесь уже к своему имуществу, будете за ним следить, - обратился Глава региона к молодым новоселам. - И я рассчитываю, что дальше мы будем по-прежнему увеличивать темпы, сокращать очередь, которая накопилась в определенные годы по реализации права всех, кто относится к льготным категориям для приобретения жилья».