В Самаре дан старт финала XV международных соревнований по информационной безопасности VolgaCTF 2025

114

18 сентября в отеле Лотте на импровизированную кибер арену вышли 23 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Брянска, Воронежа, Томска, Омска, Самары, а также гости из Монголии и Беларуси.

Им предстоит традиционный для сферы информационной безопасности — Capture the flag. Существует несколько его разновидностей. Task based — участники решают задачи в разных категориях. Таким образом проходил отбор команд-финалистов. В нем приняли участие больше 600 команд со всего мира. Attack-defense — формат для финала. В нём участники должны в виртуальном пространстве «похитить флаг» у соперников, атакуя их сервисы, при этом защищая собственные ресурсы.

VolgaCTF 2025 проходит в Самаре в 15-й раз подряд.

Из чего состоит VolgaCTF

VolgaCTF2025 – это мероприятие с насыщенной программой. Участников ждут соревнования, конференция, а также дополнительные активности и ценные призы.

Организаторы VolgaCTF — Министерство цифрового развития и связи Самарской области, Самарский университет, «Компьютерные технологии», «Самара-Информспутник», СРОО «За информационное общество», а также группа независимых специалистов. При поддержке МИД РФ.