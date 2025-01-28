В Самаре чествовали ветерана Великой Отечественной войны

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В Самарской области свой 98-й день рождения отпраздновал ветеран Росгвардии, майор в отставке Андрей Петрович Тонковидов.



Поздравить Андрея Петровича и его супругу Зою Федоровну с этой замечательной датой пришли руководство Управления Росгвардии по Самарской области и представители ветеранских организаций региона.



Андрей Петрович ветеран Великой Отечественной войны. После ее окончания он долгое время служил во внутренних войсках МВД СССР. После демобилизации в звании майора посвятил себя преподаванию и созданию музея в Куйбышевском авиационном техникуме. За свои боевые и трудовые заслуги он был удостоен множества наград. Среди них медали «За безупречную службу» I и II степени, «За победу над Германией» и «За военную доблесть».



Его супруга, Зоя Федоровна, была во время войны связистом. В составе Украинского фронта дошла до Берлина. После войны эта героическая женщина долгое время трудилась на Куйбышевском заводе аэродромного оборудования.



Несмотря на почтенный возраст, супружеская чета ветеранов до сих пор активные участники всех значимых областных и городских военно-патриотических мероприятий. В 2024 году ветеран войск правопорядка Андрей Петрович Тонковидов стал лауреатом XVII областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Память и слава».



Супруги всегда рады гостям, вот и в день рождения Андрея Петровича добрые пожелания здоровья и благополучия не смолкали весь день. От имени руководства и всего личного состава территориального управления Росгвардии заместитель начальника, полковник Василий Суржок поздравил ветерана. Он пожелал ему долгих лет жизни и вручил памятные подарки.



В этом году, вся страна готовится отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ко Дню Победы Андрей Петрович планирует выпустить свою четвёртую книгу воспоминаний. Работу по изданию мемуаров, как и прежде, возьмут на себя Управление Росгвардии по Самарской области и Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области