В Самаре частая смена работодателей заставляет рекрутера сомневаться в соискателе

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Соискателей, имеющих обыкновение долго не задерживаться на одном месте работы, называют «летунами». HR-менеджеров настораживают специалисты, меняющие компании чаще, чем раз в год. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из Самары.

38% рекрутеров считают, что смена работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно отразиться на трудоустройстве и таких соискателей можно смело вносить в список «летунов». Еще для 34% подозрительны ежегодные перемещения от одного работодателя к другому. 12% «летунами» считают тех, кто меняет работу чаще, чем раз в три года. Только 5% опрошенных выступают против того, чтобы обвинять в легкомысленности соискателей с короткими периодами работы.



Помимо частой смены работы HR-менеджеров может насторожить и длительный перерыв в стаже. Для 35% рекрутеров безработный период длиной в год и более может стать основанием для появления сомнений в компетентности соискателя. 16% представителей компаний настораживает 6-месячный перерыв. 1 из 3 рекрутеров считает, что перерыв в работе не должен вызывать сомнений в компетентности соискателя.



Какую частоту смены мест работы считают приемлемой сами соискатели? 20% самарцев считают, что работу следует менять как можно реже. 13% респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в 5 лет, 7% — не реже, чем раз в 3 года. Большинство же уверено, что менять работу нужно по обстоятельствам (50%).



Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп, чаще остальных говорили о том, что работу следует менять по обстоятельствам, операторы кол-центров (65%), HR-менеджеры (64%) и секретари (51%). Администраторы (30%), дизайнеры и менеджеры по работе с клиентами (по 20%) чаще полагают, что работодателя следует менять как можно реже.



Время проведения: 17 августа — 6 сентября 2023 года