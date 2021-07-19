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В Самаре будут бороться с экстремизмом в молодежной среде с помощью видео

19 июля 2021 10:19
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В Самаре будут бороться с экстремизмом в молодежной среде с помощью видео

Постановление об утверждении новой муниципальной программы по профилактике опасных общественных явлений доступно на сайте администрации Самары. Одна из главных задач — снизить количество проявлений терроризма и экстремизма среди молодежи.

Несмотря на то, что документ вступает в силу со дня его официального опубликования – 24 июня, его действие распространяется на правоотношения, возникшие за полгода до этого — с 1 января 2021 г.

Программа рассчитана на три года, общий объем финансирования составляет 1 829 400 рублей – по 609 800 рублей в год. Все деньги уйдут на изготовление и размещение  видеороликов, призванных усилить информационно-пропагандистскую деятельность, направленную против терроризма и экстремизма, сообщает Обозрение.

Особую настороженность у властей вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня граждан, «чем пользуются экстремистски настроенные радикальные политические и религиозные силы».

Вызывает тревогу и уровень инженерно-технической оснащенности городских объектов образования, культуры, физкультуры и спорта, который характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении.

Наиболее проблемными, по мнению властей, в Самаре остаются вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан.

Впрочем, те же проблемы были отмечены и в предыдущей программе, действующей с 2018 по 2020 год. Практически единственным отличием которой было полное отсутствие финансирования проводимых мероприятий – все осуществлялось в рамках текущей деятельности профильных департаментов.

Однако это не помешало отметить высокую эффективность достигнутых прошлой программой результатов, которые положительно повлияли на обстановку на территории  Самары – проявлений терроризма и экстремизма зарегистрировано не было.

Теги: молодежь экстремизм

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