В Самаре более 50 юношей и девушек вступили в юнармейский отряд при военной полиции

270

В Самаре более 50 юношей и девушек вступили в юнармейский отряд под шефством военной полиции Центрального военного округа.

Накануне в центре спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодёжи "Центр Плотниковых» новоиспеченные юнармейцы произнесли клятвенные слова «Юнармии». После чего перед юношами и девушками с напутственными словами выступили представители военной полиции и вручили им штандарт военно-патриотического движения. Офицеры поделились с юнармейцами планом совместных мероприятий: рассказали в какие дни можно будет посещать военную комендатуру Самарского гарнизона и на какие выездные мероприятия можно будет ездить вместе с сотрудниками военной полиции.

Завершилось мероприятие проведением юнармейских соревнований. Юноши и девушки соревновались в точности стрельбы из оружия в лазерном тире, разборке и сборке автомата АК-74.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.