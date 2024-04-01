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В Самаре 29—30 лет — возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»

1 апреля 2024 13:54
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В Самаре 29—30 лет — возраст гармонии внутреннего и внешнего «я»

На свой возраст плюс-минус год чаще ощущают себя горожане 29—30 лет. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения в возрасте от 18 до 54 лет. В процессе расчета среднего психологического возраста учитывались ответы респондентов между 10 и 90 годами.

18-летние юноши ощущают себя на 8 лет старше, девушки — на все 10. 18 — возраст совершеннолетия, вступления во взрослую жизнь и профессионального самоопределения для многих, очевидно, что молодежь неосознанно ассоциирует груз ответственности при принятии судьбоносных решений с грузом лет. У 19-летних внутренний конфликт возрастов уже не столь выражен: юноши чувствуют себя в среднем на 24, девушки — на 23 года.

Возрасты по паспорту и по ощущению (плюс-минус год) чаще совпадают у мужчин и женщин 29—30 лет.

У женщин после 30, а у мужчин после 35 начинает нарастать несоответствие фактического и психологического возрастов. В десятилетке от 30 до 40 особенно ярко это проявляется в 35 лет у женщин (они чувствуют себя на 9 лет моложе) и 39 лет у мужчин (ощущают себя максимум на 29). Настоящий кризис среднего возраста.

Стареть никто не хочет: чем больше лет горожанам, тем сильнее они ощущают несоответствие паспортных данных и внутренних ощущений. После 43 разрыв уже в десяток лет. А женщины 52 лет и мужчины 54 лет вообще чувствуют себя на 16 лет моложе.
 

Время проведения: 1—27 марта 2024 года.

Теги: Опрос

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