В Самаре 21 мая распределят места в детских садах

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В Самаре состоится очередное распределение мест в муниципальных детских садах. Оно пройдет в автоматизированном формате.

Распределение свободных мест намечено на 21 мая. А до 20 мая включительно родителям следует проверить все данные указанные в заявлении. Если есть неточности, то нужно обратиться в Многофункциональный центр, сообщает ГТРК Самара.

Напомним, распределение свободных мест в детских садах проводится на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

даты регистрации ребенка в электронном реестре;

возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2021 года;

направленности группы.

Тем временем, стало известно, что в 2021 году родители будущих школьников смогут посетить выпускные в детских садах. Однако есть ряд требований. Выпускные в садах пройдут с участием родителей в рамках одного коллектива (класса, группы) при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: при входе в организацию обязательная термометрия, до и после мероприятия — влажная уборка с дезинфицирующими средствами и обеззараживанием воздуха, использование санитайзеров, масок для родителей.

Фото: pixabay.com