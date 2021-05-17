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В Самаре 21 мая распределят места в детских садах

17 мая 2021 13:33
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В Самаре 21 мая распределят места в детских садах

В Самаре состоится очередное распределение мест в муниципальных детских садах. Оно пройдет в автоматизированном формате.

Распределение свободных мест намечено на 21 мая. А до 20 мая включительно родителям следует проверить все данные указанные в заявлении. Если есть неточности, то нужно обратиться в Многофункциональный центр, сообщает ГТРК Самара.

Напомним, распределение свободных мест в детских садах проводится на основании следующих критериев:

  • наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
  • даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2021 года;
  • направленности группы.

Тем временем, стало известно, что в 2021 году родители будущих школьников смогут посетить выпускные в детских садах. Однако есть ряд требований. Выпускные в садах пройдут с участием родителей в рамках одного коллектива (класса, группы) при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: при входе в организацию обязательная термометрия, до и после мероприятия — влажная уборка с дезинфицирующими средствами и обеззараживанием воздуха, использование санитайзеров, масок для родителей.

Фото: pixabay.com

Теги: Акценты В центре внимания детсады распределение мест

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