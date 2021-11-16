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В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах

16 ноября 2021 12:50
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В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах

В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах на 2021-2022 год. Об этом сообщили в городской администрации.

Известно, что эта процедура пройдет в автоматизированном режиме. Всю информацию о свободных местах в дошкольных учреждениях родители могут найти на Портале образовательных услуг. Необходимо также проверить данные, которые указаны в заявлении. В случае ошибки — обращаться в МФЦ.

Распределение свободных мест будет происходить на основании наличия у родителей права на внеочередное предоставление места для ребенка и даты регистрации ребёнка в реестре, а также направленности группы. К тому же, в течении 10 дней после распределения родителям нужно предоставить письменное согласие на предоставляемое место и с ним обратиться в детский сад, где будут принимать ребёнка, сообщает ГТРК Самара.

Теги: Акценты В центре внимания

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