В Самаре 10 и 11 сентября пройдет межрегиональный книжный фестиваль «Время читать. Открытый космос». 

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По традиции в центре праздника – книжная ярмарка. Это 20 ведущих издательств страны, которые познакомят с самыми свежими книжными новинками, издания можно будет приобрести без торговой наценки.

Возможность поговорить с настоящим космонавтом тоже будет. Валерий Токарев провел около 200 суток на орбите и выходил в открытый космос, он расскажет, каково это.

Ещё 50 творческих встреч и лекций, 10 различных выставок и еще с десяток игр и мастер-классов и, конечно, 15 занимательных активностей для маленьких участников фестиваля.

Место встречи: пр. Ленина, 14А, областная научная библиотека площадки вокруг. Полная программа здесь https://readfest.ru/program; https://vk.com/readfest2022 .