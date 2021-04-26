В Самаре 1 мая стартуют дачные перевозки:  стоимость проезда в 2021 году  повышаться не будет

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В Самаре 1 мая стартуют дачные перевозки. Стоимость проезда и льготы остались на уровне 2019 года.

Об этом стало известно на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры думы.

По словам главы департамента транспорта Сергея Маркина, в 2021-м в Самаре будут работать 27 садово-дачных маршрутов. Их обслуживают 57 автобусов. Количество техники не изменилось, по сравнению с прошлым годом.



С мая по сентябрь дачные автобусы будут ходить по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также по праздничным дням. Исключения - 2 и 9 мая. В эти дни запланированы массовые перевозки на городские кладбища. В октябре автобусы до садово-дачных массивов будут курсировать только по выходным дням, передает sova.info.

Фото из открытых источников