В сафари-парке Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появился жеребенок

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В Питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка (п. Формальный) у лошадей Пржевальского появился жеребенок!

Мать, оберегая детеныша, не подходит близко к людям, поэтому пол жеребенка пока не известен.

Самое главное, что он выглядит здоровым, ходит за матерью и пьёт молоко, сообщается в группе зоопарка ВК.

Лошадь Пржевальского — единственная дикая лошадь в природе. Первым ее описал русский исследователь и географ Н. М. Пржевальский в 1878 году. Численность животных на сегодняшний день составляет около 2 тыс. особей.

