В ряде отделений судебных приставов Самарской области приостановят прием граждан

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В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки с 7 по 14 февраля 2022 года временно приостановлен прием граждан в десяти структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Это отделения судебных приставов Кинельского, Приволжского, Нефтегорского и Алексеевского районов 63 региона, отделения судебных приставов г. Октябрьск, Советского, Октябрьского, Железнодорожного районов г. Самары, Центрального района г. Тольятти. Также ограничен прием в Межрайонных отделениях по взысканию административных штрафов в гг. Самара и Тольятти.

Взаимодействие с должностными лицами по вопросам, входящим в компетенцию органов принудительного исполнения, осуществляется по дежурным номерам судебных приставов, через личный кабинет на Едином портале государственных услуг и сервис «Интернет-приемная» на сайте Управления. Вы также можете оставить корреспонденцию в ящике для обращений, установленного у входа в каждое структурное подразделение.