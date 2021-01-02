В РПЦ призвали пожилых прихожан не посещать храмы на Рождество

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Пожилым людям не стоит посещать храмы на Рождество во время пандемии коронавируса, передают "Известия". Такое заявление сделал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в субботу, 2 января.

«Рекомендуем по возможности следить за богослужением через прямые трансляции», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Исповедовать и причастить пожилых людей священники могут и на дому, отметил он.

При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ не собирается проявлять инициативу и самостоятельно закрывать церкви, так как во всех приходах соблюдаются утвержденные патриархом и Синодом санитарно-гигиенические меры.

Он напомнил, что прошлой весной церковь выполнила предписания властей закрыть храмы для верующих и в некоторых регионах подобные требования еще сохраняются. Однако там, где власти этого не требуют, церкви не будут закрываться.

Кроме того, он отметил, что развлекательные учреждения, в том числе театры, кинотеатры и торговые центры, продолжают свою работу в условиях пандемии.

«Поэтому здесь нет оснований для того, чтоб закрывать храмы. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, мы будем соответствующим образом реагировать», — заключил глава отдела внешних церковных связей, выразив надежду, что эта ситуация изменится.

На сегодняшний день в ряде российских регионов сохраняется действие домашнего режима в условиях коронавируса для людей старше 65 лет. Так, в Москве он будет действовать до 15 января.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков