В Роструде рассказали о праздничных днях в марте 2021 года

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Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта.

В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Нерабочими - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

Майские праздники в 2021 году займут в сумме шесть дней, а в ноябре будет четыре праздничных дня

В начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю на работу выходим с 1 по 3 ноября, а отдыхаем с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря 2021 года объявлен нерабочим днем, сообщает Российская газета.