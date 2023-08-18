В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР

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Россельхознадзор намерен провести с коллегами из Южно-Африканской Республики переговоры о возможности ввоза в Россию африканских животных для зоопарков: бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов. Предполагается, что брать их будут из охотничьих заказников.

"Речь идёт об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг", — приводит ТАСС сообщение Россельхознадзора.

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