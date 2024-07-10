В России запустят сервис для заключения брака по биометрии

201

Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС и Центром биометрических технологий разработать сервис для получения услуг ЗАГС по биометрии.

Для подтверждения личности при регистрации брака будет применяться Единая биометрическая система (ЕБС). Ее пользователи смогут получать ряд услуг органа ЗАГС без документов. Например, заключение брака, смена имени, установление отцовства.

После запуска сервиса россияне смогут выбирать: пользоваться услугами ЗАГСа по паспорту или биометрии.