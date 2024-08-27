В России запустили платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения

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1 июля Минздрав России и АНО «Национальные приоритеты» запустили платформу, направленную на популяризацию здорового питания и профилактику детского ожирения. Подростки не принимают ультимативные требования и авторитарные рекомендации. Именно поэтому, мы даём пищу для размышления и помогаем сделать игровой выбор и в результате понять, что правильное питание — это то, что формирует их настоящее и будущее. Выбор здорового питания поможет развиваться в профессии и достигать карьерных высот.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» направлена на создание системы укрепления общественного здоровья которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, включая формирование ответственного отношения к рациону питания.