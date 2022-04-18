В России запустили аналог Google Play

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Предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил свой российский аналог Google Play. Это отечественный магазин приложений для пользователей Android. Называется он RuMarket, сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу компании.

По словам представителей магазина, инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости. В эту сумму не включен бюджет на маркетинговое продвижение проекта.



На RuMarket уже доступны приложения крупных российских банков и другие необходимые сервисы. Первая версия магазина будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. Далее в планах - расширение функционала: монетизация, дифференциация приложений по рейтингу пользователей и безопасности, пишет СОВА.



Напомним, ранее AppStore и Google Play начали удалять приложения российских банков. Причиной стали введенные санкции.