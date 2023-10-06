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В России заметно выросло количество вакансий специалистов по воинскому учёту

6 октября 2023 13:24
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В России заметно выросло количество вакансий специалистов по воинскому учёту

Аналитики рекрутинговой платформы SuperJob выяснили, как выросло кол-во вакансий сотрудников, которые занимаются воинским учетом за прошедший год и какой оклад им предлагается в Москве и в среднем по стране.

По данным Исследовательского центра SuperJob (Россия, все округа. 02.10.2023), количество вакансий для специалистов по ведению воинского учета за последний год выросло и составляет 3% от общего числа вакансий в HR-сфере по РФ (осенью 2022 года было менее 1%).

Специалисты по ведению воинского учета требуются как государственным организациям, клиникам, вузам, так и частным компаниям: ритейлу, сервисам доставок, производственным, транспортным и строительным предприятиям.

Зарплатные предложения работодателей для специалистов по ведению воинского учета в Москве (Net, на руки, после уплаты налогов, fix, руб. в месяц), октябрь 2023 г.:

среднерыночные — 85 000 руб. (+6,3% за год)

максимальные — 120 000 руб.

Однако ведение воинского учета обычно поручают не отдельному специалисту, а включают в обязанности кадровых работников и менеджеров по персоналу — и подобное требование в вакансиях для кадровиков и HR за год стало упоминать значительно большее число работодателей. Так, чаще всего требования к наличию опыта ведения воинского учета встречаются в вакансиях для специалистов по кадровому делопроизводству и инспекторов отделов кадров.

Зарплатные предложения работодателей для инспекторов отделов кадров производственных компаний в Москве (Net, на руки, после уплаты налогов, fix, руб. в месяц), октябрь 2023 г.:

среднерыночные — 80 000 руб. (+14,3% за год)

максимальные — 150 000 руб.

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