Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак

Норма о запрете выгула потенциально опасных пород собак детям до 16 лет, пьяным и людям в наркотическом опьянении зарекомендовала себя положительно, но требует корректировки. Об этом в эксклюзивном интервью "России 24" рассказала председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат отметила, что к потенциально опасным собакам относятся только 12 пород, которых "мы и на улице то не видели". Инициатива может быть доработана путем расширения перечня потенциально опасных пород, считает Останина.

"Этот перечень, либо он нуждается в расширении, либо тогда уже определять и относить к запрету на выгул несовершеннолетними собак, например, не выше 45 сантиметров в холке, то есть определить эти размеры", – сказала председатель комитета.

Останина также выразила надежду, что эти вопросы обсудят в ходе второго чтения законопроекта до окончания осенней сессии Госдумы.

На прошлой неделе нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать потенциально опасные породы собак детям до 16 лет, наркоманам и пьяным. В список потенциально опасных включены некоторые породы бульдогов, гибриды волка, питбульмастифы, пишет Смотрим.