Главные новости:
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
Запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак

30 сентября 2025 21:07
122
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак

Норма о запрете выгула потенциально опасных пород собак детям до 16 лет, пьяным и людям в наркотическом опьянении зарекомендовала себя положительно, но требует корректировки. Об этом в эксклюзивном интервью "России 24" рассказала председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутат отметила, что к потенциально опасным собакам относятся только 12 пород, которых "мы и на улице то не видели". Инициатива может быть доработана путем расширения перечня потенциально опасных пород, считает Останина.

"Этот перечень, либо он нуждается в расширении, либо тогда уже определять и относить к запрету на выгул несовершеннолетними собак, например, не выше 45 сантиметров в холке, то есть определить эти размеры", – сказала председатель комитета.

Останина также выразила надежду, что эти вопросы обсудят в ходе второго чтения законопроекта до окончания осенней сессии Госдумы.

На прошлой неделе нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать потенциально опасные породы собак детям до 16 лет, наркоманам и пьяным. В список потенциально опасных включены некоторые породы бульдогов, гибриды волка, питбульмастифы, пишет Смотрим.

1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
256
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
620
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
235
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
398
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
566
