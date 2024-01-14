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В России выросло потребление красной икры
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В России выросло потребление красной икры

14 января 2024 19:43
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В России выросло потребление красной икры

Только за новогодние праздники россияне приобрели порядка четырех тонн лососевой икры.

Как сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства, рост продаж красной икры в конце 2023 года стал возможен благодаря росту предложения на рынке, который в свою очередь привел к снижению потребительских цен на этот продукт, пишет OBOZ.INFO.

Позитивная динамика обусловлена объективными факторами. Так, в 2023 году на Дальнем Востоке прошла одна из самых успешных лососевых путин, вторая по объему вылова за всю историю наблюдений. По данным Росрыболовства, рыбаки добыли 609 тыс. тонн лосося.

Как рассказывал OBOZ.INFO, лидером лососевой путины 2023 года, по данным Федерального агентства по рыболовству, стал Камчатский край. К сожалению, на Камчатке широко развита и незаконная добыча лосося. Местные власти приняли решение отдавать конфискованную рыбу на корм в приюты для животных и питомники ездовых собак.

Вместе с ростом вылова лосося выросло и производство красной икры. За 11 месяцев 2023 года, по информации Росрыболовства, было произведено 23,2 тыс. тонн ценного продукта. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный предыдущий период.

Большая часть продукции ушла на российский рынок. По данным Росстата, в 2023 году экспортировано лишь 347 тонн красной икры. Годовой импорт этого продукта составил всего 46 тонн.

Специалисты Росрыболовства призывают приобретать легально произведенную икру. Это важно и сточки зрения сохранения здоровья граждан, и в разрезе «создания честной конкурентной среды и формирования доступного предложения».

 

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