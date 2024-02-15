В России вырос спрос на детских и семейных психологов

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У россиян меняется отношение к психологической помощи. Это подтверждает изменение спроса на психологов: на Авито Услугах искать психологов стали на 35% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. На возросший интерес влияет и растущая доступность удобных для россиян форматов: только за прошедший год количество специалистов, предлагающих онлайн-консультации, выросло в полтора раза (+50%) и продолжает расти.

Аналитики Авито Услуг рассказали, психологи каких направлений интереснее всего россиянам, как отличаются цены на сеансы и специалисты с каким опытом работы сейчас в России востребованнее всего.

Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на Авито Услугах:

«Мы наблюдаем на рынке услуг две тенденции. С одной стороны, растет запрос людей на психологическую помощь: россияне ответственнее относятся к ментальному здоровью и ищут качественных специалистов, которые могут с этим помочь. С другой стороны, растет доступность этой психологической помощи, потому что все больше специалистов выходят на привычные россиянам платформы по поиску специалистов и работают над форматами, удобными потенциальным потребителям. Так, например, количество предложений от психологов на Авито Услугах выросло на 55% по сравнению с прошлым февралем и на 10% по сравнению с январем уже 2024 года. При этом предложение на платформе растет не только за счет молодых психологов, которым, как кажется, легче освоить работу с онлайн-площадками, но и со стороны опытных специалистов. Количество объявлений от психологов с опытом работы в 4-7 лет выросло на 182%, с опытом 8-10 лет — на 201%, а с опытом работы от 10 лет — на 232%».

Россиян больше всего интересуют детские и семейные психологи

В абсолютном топе по числу запросов уже второй год подряд в России — детские психологи (на первом месте) и семейные психологи (на втором месте). Причем спрос на услуги этих специалистов продолжает расти: в этом феврале на детских психологов он вырос на 63% по сравнению с прошлым февралем, на семейных — на 52%.

На третьем месте — специалисты, которые помогают преодолеть проблемы, связанные с алкогольной зависимостью. Причем динамика спроса на их услуги еще выше — за год интерес россиян к таким услугам вырос на 85%. За месяц (по сравнению с январем) спрос вырос на 37%. Специалистов по работе с алкогольной зависимостью на платформе Авито Услуги стало на 126% больше, чем годом ранее.

В России растет спрос также на сексологов (+9%), гипнотерапевтов (+60%) и регрессологов (+88%). Упал спрос только на услуги психологов по профориентации (-48%). Возможно, потеря интереса к профориентации отчасти компенсируется ростом интереса к комплексному подходу детских психологов.

Спрос на онлайн-формат превышает офлайн более чем в два раза, и продолжает расти — по сравнению с прошлым годом онлайн-консультации психологов искали на 39% чаще. В феврале количество психологов, которые готовы работать в онлайн-формате, стало на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всего клиентов — у психологов с опытом 1-3 года и стажем больше 10 лет

Чаще всего россияне выбирают психологов с опытом работы от 1 до 3 лет. Средняя стоимость их услуг начинается от 1500 рублей (при средней цене за консультацию во всей категории «Психология» на Авито Услугах в 1800 рублей). На втором месте — самые опытные специалисты: сеанс с психологом со стажем более 10 лет в среднем стоит от 2000 рублей и выше.

При этом интересно, что интерес к самым опытным специалистам растет быстрее всего: за год он вырос в три с половиной раза (+258%) тогда как спрос на психологов с опытом 1-3 года вырос на 167%, с опытом 4-7 лет — на 81%, а с опытом 8-10 лет — на 101%.

Цены на услуги психологов в России стабильны, а дороже всего стоят сеансы гипнотерапевтов

За год цены на услуги психологов в России практически не изменились. Средняя стоимость одной консультации, как и в прошлом году, начинается от 1800 рублей и может расти в зависимости от сложности запроса клиента, продолжительности сеансов и их частоты, а также опыта специалиста. Доступнее всего — сеансы психологов с опытом менее года (от 1000 рублей). Чаще всего это выпускники медицинских вузов и психологических факультетов, которые готовы предлагать более привлекательные цены в расчете на получение практического опыта.

Что касается различий в стоимости услуг среди психологов разного профиля, самые дорогие специалисты — гипнотерапевты (от 2500 рублей), а доступнее всего — детские психологи (от 1500 рублей). Специалисты по работе с алкогольной зависимостью берут за сеанс от 1800 рублей, регрессологи, сексологи, регрессологи и специалисты по профориентации — от 2000 рублей за консультацию.