В России введут штрафы за выгул собак без намордника

123

В России планируется ввести штрафы за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Такой законопроект поддержал кабмин, говорится в проекте официального отзыва правительства. С копией документа ознакомились «Известия».

Эти изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). К потенциально опасным породам собак относятся, например, акбаш, американский бандог, амбульдог, волко-собачьи гибриды.

Сегодня выгул животных регулируется только на уровне регионального законодательства, во многих субъектах штрафов нет.

«Мы получаем сообщения о нападении собак таких пород почти каждый день, и довольно часто страдают дети. Это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника», — рассказал «Известиям» автор законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Федеральный закон необходим, он обеспечит безопасность граждан, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.