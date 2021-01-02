В России вступили в силу новые правила разведения костров на дачах

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С пятницы, 1 января, вступают в силу новые правила разведения костров на придомовых участках. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, россияне имею право на территории своих домовладений разводить костры, жарить шашлыки, делать барбекю, иные блюда на открытом огне. Только в данном случае необходимо соблюдать все правила пожарной безопасности.

Так, с 1 января россияне могут разводить открытый огонь на расстоянии не менее пяти метров от зданий, сооружений и других построек.

«При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках <...> противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров», — отмечается в документе.

Как передает РИА «Новости», Еникеев в данном случае рекомендовал разводить костер минимум в 20 метрах от дома, огонь в мангале — в десяти метрах от дома, в отдельных случаях — в семи метрах.

При этом, по его словам, у жителей дома должны быть под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой; в идеале — огнетушитель.

В постановлении нового закона говорится о том, что для сжигания сухой травы и листьев, россиянам нужно выкопать яму диаметром около одного метра и глубиной не менее 30 см или взять металлическую бочку объемом не более 1 куб. м, которую можно целиком накрыть крышкой. При этом дырявые емкости использовать нельзя для таких целей.

В то же время яма должна быть расположена в не менее чем 50 м от ближайшей постройки, в 100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и в 30 м — от лиственного леса или отдельных деревьев.

Новые правила также предполагают запрет на разведение костров, если скорость ветра превышает 5 м/с. Открытый огонь нельзя также разводить на торфяных почвах, а также при объявлении на территории, где расположен дачный участок, особого противопожарного режима.

Это постановление правительства называется «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». В документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности. Как передает РИА «Новости», из постановления были исключены устаревшие, дублирующие и избыточные положения.

В МЧС ранее сообщали, что с 1 по 10 января прошлого года в России произошло 6,74 тыс. пожаров (в 2019-м — 7,99 тыс.). Из-за этих ЧП погибли 383 человека (в 2019-м — 515), еще 251 человек получил травмы (в 2019-м — 406).

Согласно статистике министерства, во время новогодних и рождественских праздников количество пожаров в России возрастает в среднем на 8%, то есть прибавляется примерно 500 пожаров. Число погибших становится больше на 35% (плюс 100 человек).

В ведомстве отметили, что основные причины пожаров в это время: неосторожное обращение с огнем (52%), аварийный режим работы электрического оборудования и сетей (190%), а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования (15,4%).

Помимо правил по разведению костров на придомовых участках, с 1 января в силу вступают поправки об установлении новогодней елки дома. Праздничное дерево должно быть установлено на устойчивом основании. Кроме того, она не должны перекрывать эвакуационные пути и выходы из помещения.

«Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — добавляется в тексте документа. Решение МЧС опубликовано на сайте правовой информации.

Отмечается, что такие требования предусмотрены также в правилах противопожарного режима, сообщает РГ.

Фото: Дильдина Светлана