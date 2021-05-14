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В этом году в России впервые будет действовать программа компенсации 50% средств, уплаченных родителями за детскую путевку. Мерой поддержки в 2021 году смогут воспользоваться почти 400 тысяч человек. На программу уже выделено 5 млрд рублей, а необходимые нормативные акты для организации кешбэка родителям проходят финальное согласование.

«Ростуризм уже подготовил необходимые документы. «Единая Россия» находится в постоянном контакте с Правительством по этому вопросу и следит за тем, чтобы программа заработала до начала активного туристического сезона, – сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. – Организации, занимающиеся детским отдыхом, ждут требований к ним со стороны исполнительной власти. Им нужно успеть внести необходимые изменения в свои документы, чтобы стационарные лагеря и базы отдыха приняли участие в программе».

Инициатива «Единой России» ввести в практику частичный возврат средств, потраченных на путевки в детские лагеря, была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию. Глава государства предложил ряд мер по повышению доступности туристических поездок, в том числе одобрил идею «детского» кешбэка и поручил проработать программу к 15 мая. Эта мера, по мнению авторов проекта, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям – организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии.

Председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая подчеркнула, что подобная мера будет крайне востребованной: «Мера поддержки очень актуальна. Родители ждут появления реестра лагерей, чтобы понимать, куда отправить детей. Хочется не просто получить финансовую помощь, но и понимание, что государство рекомендует этот лагерь: он уже проверен и безопасен».

В Самарской области уже началась проверка готовности детских лагерей к летнему сезону. В центре внимания межведомственных комиссий по отдыху, оздоровлению и занятости детей находятся вопросы антитеррористической защищенности объектов отдыха и оздоровления детей, выполнение требований пожарной безопасности, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и т.д.

Фото из открытых источников