в России возникла нехватка сотен тысяч инженеров

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В России возник дефицит около 600 тысяч инженерных кадров. Об этом рассказала вице-президент по HR и организационному развитию производителя электроники «Аквариус» Виктория Хаба.

«Дефицит инженерных кадров в России составляет порядка 600 тысяч специалистов», — сказала Хаба в ходе кадровой конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Ее слова приводят «Ведомости».

Согласно данным Хабы, каждая пятая компания в стране активно ищет инженеров. В первом полугодии 2024 года зафиксирован рост зарплат специалистов в инженерных областях на 16–24%, подчеркнула она.

Хаба также указала на значительное превышение количества вакансий над количеством резюме на рекрутинговых платформах. Особенно остро стоит вопрос нехватки около 30 000 инженеров-проектировщиков и 20 400 инженеров-технологов, что делает эти специальности наиболее востребованными на рынке труда.

Фото: pxhere.com