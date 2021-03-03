в России ужесточают правила выгула собак

53

Прогулка в неположенном месте может закончиться штрафом.

В Тульской области выгул собак теперь будет разрешен только на специальных площадках. Немногим ранее в Ижевске запретили выводить четвероногих друзей на придомовых и муниципальных территориях. Федеральное законодательство предписывает хозяевам животных не выводить их на улицу вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления. Однако в большинстве российских регионов у владельцев домашних питомцев почти нет вариантов для выгула из-за отсутствия иной подходящей территории, пишут "Известия".

Сумма штрафа за нарушение по ст. 8.39 Кодекса об административных правонарушениях варьируется от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Попасть на места выгула разрешается только через ближайший к ним вход — как правило, в парках это расстояние не больше 100 м.

В начале февраля новые требования, касающиеся выгула домашних животных, были приняты и в Кировской области. Как пояснил начальник регионального управления ветеринарии Сергей Чучалин, с 1 января 2019 года в России вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который дал право субъектам РФ устанавливать свои требования в этой области.

По новым правилам содержания и защиты животных в Кировской области выгул собак запрещается на детских и спортивных площадках, территориях образовательных организаций, медучреждений и организаций социального обслуживания граждан, на пляжах и в многолюдных общественных местах. Без намордника и поводка выгул разрешается только на специальных огороженных площадках. Кроме того, не разрешается выгуливать собак лицам младше 14 лет, а также людям, «не способным в силу возраста и (или) физического развития контролировать действия собак», а также гражданам, находящимся в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения. Похожие правила на сегодняшний день действуют и в Москве.

Контролировать хозяев будет управление ветеринарии путем приема обращений граждан и проведения плановых рейдов. Что касается возможных штрафов, сейчас в регионе разрабатывается законодательная инициатива о введении административной ответственности.

В Удмуртии еще летом прошлого года вступил в силу закон, вводящий запрет на выгул собак в неположенном месте. «Я думаю, этот вопрос уже давно назрел, есть четкий запрос от общества, поэтому было принято решение об установлении ответственности для владельцев животных, которые выгуливают их на детских площадках, на стадионах, на территориях объектов спортивного назначения и так далее, а также вне мест для выгула, определенных муниципалитетом», — сообщил тогда первый заместитель председателя госсовета Удмуртии Александр Прозоров.

Планируется, что административные комиссии в городах и районах будут вести профилактическую работу с гражданами, а против нерадивых владельцев будут составляться протоколы об административном правонарушении.

Штрафы составят для граждан 1−2 тыс., для должностных лиц — 5−10 тыс. рублей, а для юридических лиц — 15−30 тыс. рублей.

А уже в феврале депутаты гордумы Ижевска приняли изменения в правила благоустройства — теперь животных нельзя выгуливать не только на детских игровых и спортивных площадках, но и на придомовых и муниципальных территориях. Кроме того, в правилах предусмотрена обязанность хозяев убирать за животными продукты их жизнедеятельности. Закон сам по себе полезен и своевременен, но оборудованных для выгула собак площадок на сегодняшний день в городе только две.