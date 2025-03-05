В России увеличат штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах

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В Роспотребнадзоре дали положительный ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах. Об этом 5 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полученный документ.

«Роспотребнадзор будет поддерживать ваше предложение при подготовке соответствующего проекта заключения (официального отзыва) правительства РФ», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В обращении предлагалось увеличить штрафы с 500–1,5 тыс. рублей до 25 тыс. рублей — для физлиц, и с 10–20 тыс. рублей до 500 тыс. рублей — для юридических лиц в случае выявления антисанитарных условий в квартирах.

В ноябре 2024 года в Госдуме предложили повысить штраф за антисанитарию в квартирах. Тогда депутат Колунов назвал проблему достаточно серьезной, так как нередко запах из грязной квартиры начинает распространяться по всему дому, причиняя неудобства и вред здоровью соседей, пишут "Известия".