В России усовершенствуют систему вызова экстренных служб по номеру 112

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Новую "Централизованную систему сбора информации систем-112" на базе единой платформы "ГосТех" внедрят в региональные системы вызова экстренных служб по номеру 112.

Соответствующее постановление принято правительством России.

"Правительство продолжает совершенствовать систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112", – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Уточняется, что интеграция новой государственной информсистемы позволит автоматически формировать внутренние данные по реагированию на вызовы по номеру 112. Такая информация будет направляться в том числе в МВД, Минздрав и МЧС, а также региональным властям для лучшей работы с экстренными вызовами, пишет Смотрим.