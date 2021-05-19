В России упростят процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания

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С июля 2022 года упростят процедуру регистрации по месту жительства и месту пребывания. Оформить её можно будет дистанционно, подав заявление через госуслуги. Затем останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Как сообщила пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. А временную регистрацию можно оформить полностью дистанционно. Свидетельство пришлют по почте.

Постановление кабмина также предусматривает, что граждане смогут обращаться в любой орган учёта в пределах города или муниципального района, передает Радио Маяк.