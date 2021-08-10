В России стартует проект "Северная ходьба - новый образ жизни"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Российская прокуратура ведет свою историю с 12 января 1722 года: такая дата обозначена в Указе об учреждении ведомства, на котором стоит подпись Петра Великого.
Виктор Кудряшов провел заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 300-летия прокуратуры России
Компания «ИСП» специализируется на создании инновационных модулей пожаротушения.
Резидент «Жигулевской долины» – компания «ИСП» вышла на Европейский рынок 
В прокуратуре Самары состоялось рабочее совещание.
Детские площадки, расположенные на сетях водоснабжения и водоотведения, небезопасны
Дополнительные расходы составили 29,4 млрд руб., или порядка 0,6–0,7% всех ожидаемых трат населения в августе.
СберИндекс: выплаты на школьников стимулировали потребительский спрос
В связи с перевооружением теплотрассы.
В районе пересечения улиц Полевой и Молодогвардейской в Самаре ограничат движение транспорта
Противоядия против него не существует до сих пор.
В сочинском парке "Дендрарий" созрели смертельно опасные плоды тунга Форда
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза, с усилением ветра до 20 м/с
В номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах».
Виктория Лесина из Самарской области стала победителем конкурса «Моя страна – моя Россия»
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
0.09
EUR 86.36
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой
В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 работников АО «Авиаагрегат»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России стартует проект "Северная ходьба - новый образ жизни"

10 августа 2021 15:13
144
Участниками проекта могут стать работники крупных, средних, мелких, предприятий и государственных учреждений.

В России стартует проект "Северная ходьба - новый образ жизни". Это самый масштабный корпоративный проект по северной ходьбе, который проводится второй год подряд более чем в 43 регионах. Идея проведения принадлежит российской спортсменке, известной фигуристке Ирине Слуцкой. Она же возглавляет Добровольный физкультурный союз, который выступает организатором акции.

Цель - приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни с помощью северной ходьбы. 

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Участниками проекта могут стать работники крупных, средних, мелких, предприятий и государственных учреждений. Те, кому знакома северная (скандинавская) ходьба и те, кто только мечтает овладеть этой спортивной дисциплиной.  

Для новичков инструкторы проекта проведут ознакомительные уроки. На тех предприятиях, где будут сформированы команды из числа сотрудников, совершенствовать технику северной ходьбы будут на подготовительных тренировках. Финалом станут региональные корпоративные соревнования, где определят и наградят сильнейшие команды. Дата их проведения 25-26 сентября 2021 года.

Для участия в проекте приглашаются инструкторы по северной (скандинавской) ходьбе, которые также могут выставить свою команду в соответствии с условиями соревнований. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте: https://dobrofiz.ru/newlifestyle2021 

 

Теги: северная ходьба стартует

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
10 августа 2021  13:53
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
229
21 человек стал жертвой коронавируса в Самарской области
10 августа 2021  13:44
21 человек стал жертвой коронавируса в Самарской области
217
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
10 августа 2021  12:58
Николай Ренц: Исполнение плана вакцинации составляет лишь 58%
217
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
10 августа 2021  12:25
Представили нового руководителя СУ СКР по Самарской области
239
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду
10 августа 2021  11:48
Работы на водоводах на ул. Ново-Садовой: ряду домов временно отключат воду
565
Весь список